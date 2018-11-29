Киевсовет переименовал улицу Тверскую

Соответствующее решение поддержали 79 депутатов.



Гедройц - польский публицист и общественный деятель, основатель и главный редактор культового журнала Kultura (Париж).



Активный сторонник польско-украинского сотрудничества, противник взаимных территориальных и иных претензий. Гедройцева формула "Без независимой Украины не будет свободной Польши" стала лозунгом восточной политики Польши после 1989 и до наших дней.



По инициативе и на средства Ежи Гедройца в Библиотеке "Культуры" была издана антология украинской литературы 1917-1933 годов "Репрессированные возрождения".



Как сообщал УНН, Кировоградский район официально переименовали в Кропивницкий.



18 октября Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины.