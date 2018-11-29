Киевсовет переименовал улицу Тверскую
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Киевский городской совет переименовал улицу Тверскую, которая находится в Голосеевском и Печерском районах столицы, в честь известного польского публициста Ежи Гедройца. Соответствующее решение было принято во время заседания Киевского городского совета, передает корреспондент УНН.
Соответствующее решение поддержали 79 депутатов.
Гедройц - польский публицист и общественный деятель, основатель и главный редактор культового журнала Kultura (Париж).
Активный сторонник польско-украинского сотрудничества, противник взаимных территориальных и иных претензий. Гедройцева формула "Без независимой Украины не будет свободной Польши" стала лозунгом восточной политики Польши после 1989 и до наших дней.
По инициативе и на средства Ежи Гедройца в Библиотеке "Культуры" была издана антология украинской литературы 1917-1933 годов "Репрессированные возрождения".
Как сообщал УНН, Кировоградский район официально переименовали в Кропивницкий.
18 октября Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова в Деснянском районе на улицу Кубанской Украины.