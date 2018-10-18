Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова

"Нову назву обрано для відновлення історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані", - зазначили в Київраді.



У відомстві також уточнили, що відповідне громадське обговорення щодо перейменування проходило із 29 травня до 29 липня 2017 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста у спеціальній рубриці Е-МІСТО.



Крім того, у відомстві уточнили, що вулиця Маршала Жукова розташована у житловому масиві Лісовий. Вона пролягає від вулиці Кіото до вулиці Космонавта Волкова. Вона виникла у середині 1960-х років і спочатку була відома під назвою Поліграфічна (від розташованого на її початку НДІ поліграфічної промисловості). Назву на честь радянського військового діяча Маршала Радянського Союзу Георгія Жукова отримала у 1974 році.



Кубанська Україна, Кубанська Народна Республіка, потім Самостійна Кубанська Народна Республіка (16 лютого 1918-1920) – козаче державне утворення на Кубані, що проіснувало 1 рік і 9 місяців.



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Нагадаємо, наприкінці серпня кияни закликали присвоїти одній з вулиць Києва ім'я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція була зареєстрована на сервісі електронних петицій Київради. Відповідну ідею підтримав Президент Петро Порошенко.



13 жовтня УНН повідомляв, що жителі столиці пропонують перейменувати вулицю Якуба Коласа на вулицю Свідків гарячої води. Відповідна петиція зареєстрована на сайті КМДА.