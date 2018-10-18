Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова

ukru
Ексклюзив
15:27 • 50166 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 90915 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 133474 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 112021 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 104664 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 112220 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 135534 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74817 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83215 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 173439 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.8 м/с
76 %
751 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57945 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 119917 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 103047 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 80279 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 78442 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 133475 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 135534 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 173440 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 513974 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 593626 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 897 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 21900 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 22706 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 31082 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 57945 перегляди
Актуальне
Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова

Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова

Київ • УНН

 • 15636 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Кубанської України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіційний портал Києва.

"Нову назву обрано для відновлення історичної пам’яті про козаче державне утворення на Кубані", - зазначили в Київраді.

У відомстві також уточнили, що відповідне громадське обговорення щодо перейменування проходило із 29 травня до 29 липня 2017 року на єдиному веб-порталі територіальної громади міста у спеціальній рубриці Е-МІСТО.

Крім того, у відомстві уточнили, що вулиця Маршала Жукова розташована у житловому масиві Лісовий. Вона пролягає від вулиці Кіото до вулиці Космонавта Волкова. Вона виникла у середині 1960-х років і спочатку була відома під назвою Поліграфічна (від розташованого на її початку НДІ поліграфічної промисловості). Назву на честь радянського військового діяча Маршала Радянського Союзу Георгія Жукова отримала у 1974 році.

Кубанська Україна, Кубанська Народна Республіка, потім Самостійна Кубанська Народна Республіка (16 лютого 1918-1920) – козаче державне утворення на Кубані, що проіснувало 1 рік і 9 місяців.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рада не встигла перейменувати Дніпропетровську і Кіровоградську області

Нагадаємо, наприкінці серпня кияни закликали присвоїти одній з вулиць Києва ім'я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція була зареєстрована на сервісі електронних петицій Київради. Відповідну ідею підтримав Президент Петро Порошенко.

13 жовтня УНН повідомляв, що жителі столиці пропонують перейменувати вулицю Якуба Коласа на вулицю Свідків гарячої води. Відповідна петиція зареєстрована на сайті КМДА.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.50
Bitcoin
$88,256.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.55
Ethereum
$2,089.04