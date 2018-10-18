Киевсовет переименовал улицу Маршала Жукова

"Новое название выбрано для восстановления исторической памяти о казак государственное образование на Кубани", - отметили в Киевсовете.



В ведомстве также уточнили, что соответствующее общественное обсуждение о переименовании проходило с 29 мая по 29 июля 2017 года на едином веб-портале территориальной общины города в специальной рубрике Е-ГОРОД.



Кроме того, в ведомстве уточнили, что улица Маршала Жукова расположена в жилом массиве Лесной. Она пролегает от улицы Киото до улицы Космонавта Волкова. Она возникла в середине 1960-х годов и первоначально была известна под названием Полиграфическая (в честь расположенного в ее начале НИИ полиграфической промышленности). Название в честь советского военного деятеля Маршала Советского Союза Георгия Жукова получила в 1974 году.



Кубанская Украины, Кубанская Народная Республика, затем Самостоятельная Кубанская Народная Республика (16 февраля 1918-1920) - казак государственное образование на Кубани, просуществовавшее 1 год и 9 месяцев.



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Напомним, в конце августа киевляне призвали присвоить одной из улиц Киева имя американского сенатора Джона Маккейна. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевсовета. Соответствующую идею поддержал Президент Петр Порошенко.



13 октября сообщал УНН, что жители столицы предлагают переименовать улицу Якуба Коласа на улицу Свидетелей горячей воды. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте КГГА.