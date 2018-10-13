Кияни хочуть, аби у столиці з'явилась вулиця Свідків гарячої води

Петиція була зареєстрована 10 жовтня і уже зібрала 51 підпис із 10 тис. необхідниї.

Автор Вадим Сарахан пропонує "у рамках неминучого і тривалого процесу загартовування жителів столиці та з метою вшанування здорового способу життя перейменувати вулицю Якуба Коласа на вулицю Свідків гарячої води".

"Вулиця Якуба Коласа – одна з багатьох вулиць Києва, жителі якої ще з весни чекають вістей щодо гарячої води. Свідки гарячої води – люди, які приносять надію на світле майбутнє. А в ньому – теплі батареї, гаряча вода з крану і душ без тазиків", - йдеться у петиції.

Сарахан також додав, що "за народною традицією, там, де вони з’являються, на людей чекає надія на приємні зміни в майбутньому. Тому впевнені, що перейменування вулиці допоможе повернути гарячу воду там, де її зачекалися".

Як повідомляв УНН, у КМДА повідомили, що у столиці протягом трьох-чотирьох діб послуга гарячого водопостачання відновиться в тих будинках, де вона була відсутня з причин відсутності газу.