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Кияни хочуть, аби у столиці з'явилась вулиця Свідків гарячої води

Кияни хочуть, аби у столиці з'явилась вулиця Свідків гарячої води

Київ • УНН

 • 12070 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Жителі столиці пропонують перейменувати вулицю Якуба Коласа на вулицю Свідків гарячої води. Відповідна петиція зареєстрована на сайті КМДА, передає УНН.

Петиція була зареєстрована 10 жовтня і уже зібрала 51 підпис із 10 тис. необхідниї.

Автор Вадим Сарахан пропонує "у рамках неминучого і тривалого процесу загартовування жителів столиці та з метою вшанування здорового способу життя перейменувати вулицю Якуба Коласа на вулицю Свідків гарячої води".

"Вулиця Якуба Коласа – одна з багатьох вулиць Києва, жителі якої ще з весни чекають вістей щодо гарячої води. Свідки гарячої води – люди, які приносять надію на світле майбутнє. А в ньому – теплі батареї, гаряча вода з крану і душ без тазиків", - йдеться у петиції.

Сарахан також додав, що "за народною традицією, там, де вони з’являються, на людей чекає надія на приємні зміни в майбутньому. Тому впевнені, що перейменування вулиці допоможе повернути гарячу воду там, де її зачекалися".

Як повідомляв УНН, у КМДА повідомили, що у столиці протягом трьох-чотирьох діб послуга гарячого водопостачання відновиться в тих будинках, де вона була відсутня з причин відсутності газу.

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