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У КМДА запевняють, гаряча вода у киян з'явиться за три-чотири дні

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Києві протягом трьох-чотирьох діб послуга гарячого водопостачання відновиться в тих будинках, де вона була відсутня з причин відсутності газу. Про це під час прес-брифінгу на території ТЕЦ-6 сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.

У КМДА повідомили, що КП “Київтеплоенерго” уклало договори на постачання природного газу для виробництва теплової енергії за пільговою ціною на основі ПСО (Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, постанова КМУ № 187).

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“Сьогодні ми відновлюємо роботу ТЕЦ-6 та котельних. Протягом трьох-чотирьох діб послуга гарячого водопостачання відновиться в тих будинках, де вона була відсутня з причин відсутності газу”, — сказав Пантелеєв.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" підписав з "Київтеплоенерго" мирову угоду щодо боргів "Київенерго" за газ, через які в багатьох будинках столиці було припинено постачання гарячої води.

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