У КМДА запевняють, гаряча вода у киян з'явиться за три-чотири дні

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Києві протягом трьох-чотирьох діб послуга гарячого водопостачання відновиться в тих будинках, де вона була відсутня з причин відсутності газу. Про це під час прес-брифінгу на території ТЕЦ-6 сказав заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.