В КГГА уверяют, горячая вода у киевлян появится через три-четыре дня

В КГГА сообщили, что КП "Киевтеплоэнерго" заключило договоры на поставку природного газа для производства тепловой энергии по льготной цене на основе ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа постановление КМУ № 187).

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"Сегодня мы восстанавливаем работу ТЭЦ-6 и котельных. В течение трех-четырех суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах, где она отсутствовала по причине отсутствия газа", - сказал Пантелеев.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" подписал с "Киевтеплоэнерго" мировое соглашение по долгам "Киевэнерго" за газ, из-за которых во многих домах столицы были прекращены поставки горячей воды.