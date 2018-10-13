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Киевляне хотят, чтобы в столице появилась улица Свидетелей горячей воды

Киевляне хотят, чтобы в столице появилась улица Свидетелей горячей воды

Киев  •  УНН

 • 12069 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Жители столицы предлагают переименовать улицу Якуба Коласа на улицу Свидетелей горячей воды. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте КГГА, передает УНН.

Петиция была зарегистрирована 10 октября и уже собрала 51 подпись из 10 тыс. необхиднии.

Автор Вадим Сарахан предлагает "в рамках неизбежного и длительного процесса закаливания жителей столицы и в честь здорового образа жизни переименовать улицу Якуба Коласа на улицу Свидетелей горячей воды".

"Улица Якуба Коласа - одна из многих улиц Киева, жители которой еще с весны ждут вестей о горячей воде. Свидетели горячей воды - люди, которые приносят надежду на светлое будущее. А в нем - теплые батареи, горячая вода из крана и душ без тазиков", - говорится в петиции.

Сарахан также добавил, что "по народной традиции, там, где они появляются, людей ждет надежда на приятные изменения в будущем. Поэтому уверены, что переименование улицы поможет вернуть горячую воду там, где ее заждались".

Как сообщал УНН, в КГГА сообщили, что в столице в течение трех-четырех суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах, где она отсутствовала по причине отсутствия газа.

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