Киевляне хотят, чтобы в столице появилась улица Свидетелей горячей воды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Жители столицы предлагают переименовать улицу Якуба Коласа на улицу Свидетелей горячей воды. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте КГГА, передает УНН.
Петиция была зарегистрирована 10 октября и уже собрала 51 подпись из 10 тыс. необхиднии.
Автор Вадим Сарахан предлагает "в рамках неизбежного и длительного процесса закаливания жителей столицы и в честь здорового образа жизни переименовать улицу Якуба Коласа на улицу Свидетелей горячей воды".
"Улица Якуба Коласа - одна из многих улиц Киева, жители которой еще с весны ждут вестей о горячей воде. Свидетели горячей воды - люди, которые приносят надежду на светлое будущее. А в нем - теплые батареи, горячая вода из крана и душ без тазиков", - говорится в петиции.
Сарахан также добавил, что "по народной традиции, там, где они появляются, людей ждет надежда на приятные изменения в будущем. Поэтому уверены, что переименование улицы поможет вернуть горячую воду там, где ее заждались".
Как сообщал УНН, в КГГА сообщили, что в столице в течение трех-четырех суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах, где она отсутствовала по причине отсутствия газа.