Кияни закликали присвоїти одній з вулиць столиці ім'я Маккейна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Кияни закликали присвоїти одній з вулиць Києва ім'я американського сенатора Джона Маккейна. Відповідна петиція зареєстрована на сервісі електронних петицій Київради, передає УНН.
“Американський сенатор Джон Маккейн був великою людиною, він неодноразово відвідував Київ в найтяжчі часи, його допомогу неможливо переоцінити. Він був справжнім воїном в битві за демократію з червоною чумою! Він був великим другом та захисником України. Вважаю, що його ім’я повинно бути увічнено в назві однієї з вулиць нашого міста! Пропоную перейменувати вулицю, на якій я живу - Жмеринську, або назвати нову київську вулицю”, — зазначає автор петиції Андрій Арсентьєв.
Петиція була зареєстрована сьогодні, наразі зібрано 8 підписів з 10 тисяч необхідних.
Нагадаємо, до посольства Сполучених Штатів Америки у Києві небайдужі люди приносять квіти та запалюють свічки. Так вони віддають шану померлому американському сенатору Джону Маккейну.