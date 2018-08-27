Киевляне призвали присвоить одной из улиц столицы имя Маккейна
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Киевляне призвали присвоить одной из улиц Киева имя американского сенатора Джона Маккейна. Соответствующая петиция зарегистрирована на сервисе электронных петиций Киевсовета, передает УНН.
"Американский сенатор Джон Маккейн был великим человеком, он неоднократно посещал Киев в самые тяжелые времена, его помощь невозможно переоценить. Он был настоящим воином в битве за демократию с красной чумой! Он был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города! Предлагаю переименовать улицу, на которой я живу - Жмеринскую, или назвать новую киевскую улицу", - отмечает автор петиции Андрей Арсентьев.
Петиция была зарегистрирована сегодня, пока собрано 8 подписей из 10 тысяч необходимых.
Напомним, в посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве неравнодушные люди приносят цветы и зажигают свечи. Так они отдают дань умершему американском сенатору Джону Маккейну.