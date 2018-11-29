Київрада перейменувала вулицю Тверську
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Київська міська рада перейменувала вулицю Тверську, яка знаходиться у Голосіївському та Печерському районах столиці, в честь відомого польського публіциста Єжи Ґедройця. Відповідне рішення було прийнято під час засідання Київської міської ради, передає кореспондент УНН.
Відповідне рішення підтримали 79 депутатів.
Єжи Ґедройць — польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж).
Активний прихильник польсько-української співпраці, супротивник взаємних територіальних та інших претензій. Гедройцева формула "Без незалежної України не буде вільної Польщі" стала гаслом східної політики Польщі після 1989 і до наших днів.
З ініціативи і коштом Єжи Ґедройця у Бібліотеці "Культури" з'явилася друком антологія української літератури 1917–1933 років "Розстріляне відродження".
Як повідомляв УНН, Кіровоградський район офіційно перейменували на Кропивницький.
18 жовтня Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Кубанської України.