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Київрада перейменувала вулицю Тверську

Київрада перейменувала вулицю Тверську

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Київська міська рада перейменувала вулицю Тверську, яка знаходиться у Голосіївському та Печерському районах столиці, в честь відомого польського публіциста Єжи Ґедройця. Відповідне рішення було прийнято під час засідання Київської міської ради, передає кореспондент УНН.

Відповідне рішення підтримали 79 депутатів.

Єжи Ґедройць — польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж).

Активний прихильник польсько-української співпраці, супротивник взаємних територіальних та інших претензій. Гедройцева формула "Без незалежної України не буде вільної Польщі" стала гаслом східної політики Польщі після 1989 і до наших днів.

З ініціативи і коштом Єжи Ґедройця у Бібліотеці "Культури" з'явилася друком антологія української літератури 1917–1933 років "Розстріляне відродження".

Як повідомляв УНН, Кіровоградський район офіційно перейменували на Кропивницький.

18 жовтня Київрада перейменувала вулицю Маршала Жукова у Деснянському районі на вулицю Кубанської України.

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