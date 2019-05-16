"Киевгорстрой" запустил флешмоб, победитель которого получит скидку

"СДЕЛАЙ ФОТО - ПОЛУЧИ СКИДКУ" - так называется акция.

Сейчас компания уже предоставляет дополнительные 3% скидки за лучшее фото с билбордом "В отношениях с "Киевгорстрой".

"Холдинговая компания начала получать фотографии, на которых люди фотографируются на фоне рекламы "с сердечком". Таких фотографий мы получили уже несколько. Поэтому, чтобы поощрить наших покупателей и подписчиков сделать таких фотографий больше и по случаю дня рождения Компании, мы объявляем конкурс на наиболее креативную фотографию с нашей рекламой. Сделайте фото, опубликуйте его под хэштегом #УстосункахзКиївміськбуд и получите дополнительные 3% скидки на покупку недвижимости. Все фотографии будут опубликованы на страницах компании в соцсетях Facebook и Instagram. Результаты конкурса и фото счастливых финалистов обнародуем на официальном сайте", - сообщили в пресс-службе компании.

Флешмоб #УстосункахзКиївміськбуд продлится с 17 мая по 7 июня. Мы ждем ваши снимки.