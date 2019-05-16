"Киевгорстрой" запустил флешмоб, победитель которого получит скидку

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 43296 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 64930 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 81583 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 94439 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123177 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111660 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137795 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144649 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130143 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130201 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 63595 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 92812 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 93269 просмотра
Актуальное
"Киевгорстрой" запустил флешмоб, победитель которого получит скидку

"Киевгорстрой" запустил флешмоб, победитель которого получит скидку

Киев  •  УНН

 • 8347 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. ХК "Киевгорстрой" объявила конкурс на самое креативное фото с рекламой компании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе холдинга.

"СДЕЛАЙ ФОТО - ПОЛУЧИ СКИДКУ" - так называется акция.

Сейчас компания уже предоставляет дополнительные 3% скидки за лучшее фото с билбордом "В отношениях с "Киевгорстрой".

"Холдинговая компания начала получать фотографии, на которых люди фотографируются на фоне рекламы "с сердечком". Таких фотографий мы получили уже несколько. Поэтому, чтобы поощрить наших покупателей и подписчиков сделать таких фотографий больше и по случаю дня рождения Компании, мы объявляем конкурс на наиболее креативную фотографию с нашей рекламой. Сделайте фото, опубликуйте его под хэштегом #УстосункахзКиївміськбуд и получите дополнительные 3% скидки на покупку недвижимости. Все фотографии будут опубликованы на страницах компании в соцсетях Facebook и Instagram. Результаты конкурса и фото счастливых финалистов обнародуем на официальном сайте", - сообщили в пресс-службе компании.

Флешмоб #УстосункахзКиївміськбуд продлится с 17 мая по 7 июня. Мы ждем ваши снимки.

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