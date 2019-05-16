"Київміськбуд" запустив флешмоб, переможець якого отримає знижку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. ХК "Київміськбуд" оголосила конкурс на найбільш креативне фото з рекламою компанії. Про це УНН повідомили у прес-службі холдингу.
"ЗРОБИ ФОТО – ОТРИМАЙ ЗНИЖКУ" - так називається акція.
Наразі компанія вже надає додаткові 3% знижки за найкраще фото з білбордом "У стосунках з "Київміськбуд".
"Холдингова компанія почала отримувати фотографії, на яких люди фотографуються на фоні реклами "з сердечком". Таких фотографій ми отримали вже кілька. Відтак, щоб заохотити наших покупців і підписників зробити таких фотографій більше і з нагоди дня народження Компанії, ми оголошуємо конкурс на найбільш креативну світлину з нашою рекламою. Зробіть фото, опублікуйте його під хештегом #УстосункахзКиївміськбуд і отримайте додаткові 3% знижки на купівлю нерухомості. Всі світлини будуть оприлюднені на сторінках Компанії у соцмережах Facebook та Instagram. Результати конкурсу і фото щасливих фіналістів оприлюднимо на офіційному сайті", - повідомили у прес-службі компанії.
Флешмоб #УстосункахзКиївміськбуд триватиме з 17 травня до 7 червня. Ми чекаємо на ваші знімки.