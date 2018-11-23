"Киевгорстрой" объявил "черную неделю" скидок
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По случаю традиционной поры распродажи "Киевгорстрой" объявил "черную неделю" скидок. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
“С сегодняшнего дня и в течение следующих семи дней отдельные квартиры можно купить с максимальной скидкой до 27% в следующих жилых комплексах: ЖК „Лейпцигская“, ЖК „Гарматная“, ЖК на проспекте Академика Глушкова, ЖК на проспекте Соборности (Воссоединения), ЖК „Французский квартал“”, — говорится в сообщении.
Дополнительные скидки будут действовать также и на некоторые коммерческие помещения в Деснянском, Дарницком, Соломенском и Печерском районах.
“Для кого-то ”черная неделя“ может стать самым светлым периодом в жизни. Все детали по тел.: