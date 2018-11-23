"Київміськбуд" оголосив "чорний тиждень" знижок
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. З нагоди традиційної пори розпродажу “Київміськбуд” оголосив “чорний тиждень” знижок. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
“Від сьогодні і протягом наступних семи днів окремі квартири можна купити з максимальною знижкою до 27% у наступних житлових комплексах: ЖК „Лейпцизька“, ЖК „Гарматна“, ЖК на проспекті Академіка Глушкова, ЖК на проспекті Соборності (Возз’єднання), ЖК „Французький квартал“”, — йдеться у повідомленні.
Додаткові знижки діятимуть також і на деякі комерційні приміщення у Деснянському, Дарницькому, Солом’янському та Печерському районах.
“Для когось „чорний тиждень“ може стати найсвітлішим періодом у житті. Всі деталі за тел.: (044) 299-43-34”, — зазначили в компанії.