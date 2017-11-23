"Киевгорстрой" объявляет черную пятницу

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 59606 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 37517 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 49000 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 58927 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111020 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113464 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 138770 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107275 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108707 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113310 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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"Киевгорстрой" объявляет черную пятницу

"Киевгорстрой" объявляет черную пятницу

Киев  •  УНН

 • 10095 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Поддерживая мировую акцию скидок, Холдинговая компания "Киевгорстрой" объявила о о тотальной распродаже квартир, коммерческих помещений и паркингов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, с 24.11.2017 скидки на недвижимость достигнут до 40%.

Акция проводится во всех отделах продаж компании, адреса которых вы можете найти по ссылке: https://kmb.ua/ua/contacts/

Выбрать квартиру, паркинг или помещения для бизнеса предварительно можно на сайте компании в разделе: "Объекты": https://kmb.ua/ua/objects/.

У каждого объекта указана базовая стоимость квадратного метра и максимальная скидка, которую можно получить при условии полной оплаты, и при условии внесения половины стоимости выбранной недвижимости. https://kmb.ua/ua/objects/323-zhk-manhattan-city/

В частности, максимальная скидка на квартиры и коммерческую недвижимость - до 20%, на паркинги - до 40%.

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