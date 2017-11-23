"Киевгорстрой" объявляет черную пятницу

Так, с 24.11.2017 скидки на недвижимость достигнут до 40%.

Акция проводится во всех отделах продаж компании, адреса которых вы можете найти по ссылке: https://kmb.ua/ua/contacts/

Выбрать квартиру, паркинг или помещения для бизнеса предварительно можно на сайте компании в разделе: "Объекты": https://kmb.ua/ua/objects/.

У каждого объекта указана базовая стоимость квадратного метра и максимальная скидка, которую можно получить при условии полной оплаты, и при условии внесения половины стоимости выбранной недвижимости. https://kmb.ua/ua/objects/323-zhk-manhattan-city/

В частности, максимальная скидка на квартиры и коммерческую недвижимость - до 20%, на паркинги - до 40%.