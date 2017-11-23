"Київміськбуд" оголошує чорну п’ятницю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Підтримуючи світову акцію знижок, Холдингова компанія "Київміськбуд" оголосила про про тотальний розпродаж квартир, комерційних приміщень і паркінгів, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
Так, із 24.11.2017 знижки на нерухомість сягатимуть до 40%.
Акція проводиться у всіх відділах продажу компанії, адреси яких ви можете знайти за посиланням: https://kmb.ua/ua/contacts/
Обрати квартиру, паркінг чи приміщення для бізнесу попередньо можна на сайті компанії у розділі: “Об’єкти”: https://kmb.ua/ua/objects/.
Біля кожного об’єкту зазначена базова вартість квадратного метру та максимальна знижка, яку можна отримати за умови повної оплати, та за умови внесення половини вартості обраної нерухомості. https://kmb.ua/ua/objects/323-zhk-manhattan-city/
Зокрема, максимальна знижка на квартири і комерційну нерухомість — до 20%, на паркінги — до 40%.