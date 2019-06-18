"Киевгорстрой" назвал победителей сердечной акции

"Нам было не просто определить победителя, мы обсуждать почти неделю, ведь все наши участники искренне хотели победы. Ярослав и Елена, очевидно, хотели этого больше других, ведь присылали и присылали нам свои фотографии, тем самым каждый раз подтверждая, что им очень нужна эта победа. Итак, 3% дополнительной скидки они заслужили по праву", - сказала директор Департамента продаж и маркетинга Татьяна Маркова и добавила, что Компания и в дальнейшем будет поощрять покупателей к участию в различных акциях, и в победу стоит верить всегда.

Напомним, ко дню рождения "Киевгорстроя" в Компании начали акцию, по условиям которой нужно было сделать фото на фоне рекламного билборда "с сердечком" и опубликовать его под хэштегом #УстосункахзКиивмиськбуд на своей странице в соцсетях Facebook и Instagram.