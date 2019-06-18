"Київміськбуд" назвав переможців сердечної акції
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У "Київміськбуді" визначилися з переможцем флешмобу #УстосункахзКиївміськбуд, що стартував 17 травня. Додаткові 3% знижки отримає молода родина Ярослава і Олени Кононенків. Про це УНН повідомили у прес-службі Холдингової компанії “Київміськбуд”.
"Нам було не просто визначити переможця, ми дискутувати майже тиждень, адже всі наші учасники щиро хотіли перемоги. Ярослав і Олена, вочевидь, бажали цього більше за інших, адже надсилали і надсилали нам свої світлини, тим самим кожного разу підтверджуючи, що їм дуже потрібна ця перемога. Отже, 3% додаткової знижки вони заслужили по-праву", – сказала директор Департаменту продажів і маркетингу Тетяна Маркова і додала, що Компанія і надалі буде заохочувати покупців до участі у різноманітних акціях, і що в перемогу варто вірити завжди.
Нагадаємо, до дня народження "Київміськбуду" у Компанії започаткували акцію, за умовами якої потрібно було зробити фото на фоні рекламного білборду "з сердечком" і опублікувати його під хештегом #УстосункахзКиївміськбуд на своїй сторінці у соцмережах Facebook та Instagram.