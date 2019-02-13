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"Киевавтодор" не укладывается в сроки установки подъемников для людей с инвалидностью

Киев  •  УНН

 • 14404 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. "Киевавтодор" не укладывается в сроки установки подъемников для людей с инвалидностью в подземных переходах в центре столицы на Майдане Незалежности.  Об этом сообщило коммунальное предприятие "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автодорог и сооружений на них Шевченковского района" г. Киев в ответ на запрос журналиста УНН.

"Учитывая то, что проведение данных работ приводит к изменению проектных решений и технических параметров подземного перехода, проведение данных работ в определенные сроки невозможно", - отметили в "Киевавтодоре".

В предприятии напомнили, что проведение реконструкции подземного перехода на Майдане Независимости и установления там 4 подъемных лифтов для людей с ограниченными возможностями передвижения было предусмотрено в период с мая 2019 по декабрь 2020 года. Соответствующее распоряжение было подписано Киевской городской госадминистрацией.

Сообщалось, что на такую реконструкцию перехода на Майдане Независимости было запланировано 20 млн грн. Средства должны поступать из Программы социального и экономического развития Киева на 2018-2020 годы. Кроме того, в КГГА отметили, что в начале 2018 года на работы уже потрачено 80,9 тыс. грн.

Напомним, в ЦИК рассказали, как будут голосовать люди с инвалидностью.

Украинские Национальные Новости

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