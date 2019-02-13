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"Київавтодор" не вкладається у терміни встановлення підйомників для людей з інвалідністю

"Київавтодор" не вкладається у терміни встановлення підйомників для людей з інвалідністю

Київ • УНН

 • 14406 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. "Київавтодор" не вкладається у терміни встановлення підйомників для людей з інвалідністю у підземних переходах в центрі столиці на Майдані Незалежності. Про це повідомило комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району" м. Київ у відповідь на запит журналіста УНН.

"Зважаючи на те, що проведення даних робіт призводить до зміни проектних рішень та технічних параметрів підземного переходу, проведення даних робіт у визначені терміни є неможливим", - зазначили у "Київавтодорі".

У підприємстві нагадали, що проведення реконструкції підземного переходу на Майдані Незалежності та встановлення там 4 підйомних ліфтів для осіб з обмеженими можливостями пересування було передбачено в термін з травня 2019 року по грудень 2020 року. Відповідне розпорядження було підписано Київською міською держадміністрацією.

Повідомлялося, що на таку реконструкцію переходу на Майдані Незалежності було заплановано 20 млн грн. Кошти мали надходити із Програми соціального і економічного розвитку Києва на 2018-2020 роки. Крім того, у КМДА зазначили, що на початку 2018 року на роботи вже було витрачено 80,9 тис. грн.

Нагадаємо, у ЦВК розповіли, як голосуватимуть люди з інвалідністю. 

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