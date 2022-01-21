Киев остановился в пробках из-за снега
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за снега и ухудшения погоды в Киеве заметно значительное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, пробки образовались на Воздухофлотском проспекте, Победы, проспекте Валерия Лобановского, улицах Жилянской, Богдановской, Михаила Грушевского, Большой Житомирской, Николая Гринченко.
Также затруднено движение по улицам Елены Телиги, Олеся Гончара, Николая Лысенко, Святошинской, Большой Васильковской и на бульварах Тараса Шевченко, Леси Украинки.
На левом берегу движение затруднено на Броварском проспекте, проспекте Романа Шухевича и на улицах Братиславской, Миропольской.
Движение на мосту Метро, Дарницком мосту свободное. На Южном мосту, мосту Патона и на Северном мосту заметно незначительное затруднение движения в направлении левого берега.
Дополнение
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Киеве в субботу и воскресенье временами будет снег, порывистый ветер. Ночью -3-6, днем 0-2 градуса мороза. Гололедица.