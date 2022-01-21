Київ зупинився у заторах через сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Через сніг та погіршення погоди у Києві помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, затори утворилися на Повітрофлотському проспекті, Перемоги, проспекті Валерія Лобановського, вулицях Жилянській, Богданівській, Михайла Грушевського, Великій Житомирській, Миколи Грінченка.
Також ускладнено рух вулицями Олени Теліги, Олеся Гончара, Миколи Лисенка, Святошинській Великій Васильківській та на бульварах Тараса Шевченка, Лесі Українки.
На лівому березі рух ускладнено на Броварському проспекті, проспекті Романа Шухевича та на вулицях Братиславській, Миропільській.
Рух на мосту Метро, Дарницькому мосту вільний. На Південному мосту, мосту Патона та на Північному мосту помітне незначне ускладнення руху в напрямку лівого берега.
Доповнення
Синоптик Наталія Діденко розповіла, що у Києві в суботу та неділю часом буде сніг, поривчастий вітер. Вночі -3-6, вдень 0-2 градуси морозу. Ожеледиця.