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Киев в тумане: водителей призвали быть внимательными на дорогах

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня утром столицу накрыл туман. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала водителей быть внимательными на дорогах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в г. Киеве.

Цитата

"В Киеве утром 11 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и неуклонно соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении.

Во время тумана водителям нужно:

• существенно снизить скорость движения;

• включить противотуманные фары вместе с ближним светом;

• держать безопасную дистанцию с автомобилями;

• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

• избегать резких маневров на дороге.

Напомним

Патрульная полиция также давала советы водителям и пешеходам на случай тумана.

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Киев

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