Киев в тумане: водителей призвали быть внимательными на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Сегодня утром столицу накрыл туман. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призвала водителей быть внимательными на дорогах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в г. Киеве.
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"В Киеве утром 11 декабря туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый). Обращаемся к водителям с просьбой быть внимательными на дороге и неуклонно соблюдать правила дорожного движения", – говорится в сообщении.
Во время тумана водителям нужно:
• существенно снизить скорость движения;
• включить противотуманные фары вместе с ближним светом;
• держать безопасную дистанцию с автомобилями;
• при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
• избегать резких маневров на дороге.
Напомним
Патрульная полиция также давала советы водителям и пешеходам на случай тумана.