Україну накриє туман: водіям і пішоходам дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. До кінця цієї доби та завтра в Україні буде туман. Водіям і пішоходам потрібно бути уважними на дорогах. Про це у Facebook нагадала Патрульна поліція України, передає УНН.
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"За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні до кінця доби та протягом 9 грудня в Україні, крім східних областей, очікується туман, видимість 200-500 м, що відповідає І рівню небезпеки – жовтому. Закликаємо учасників дорожнього руху під час ускладнення погодних умов бути уважними та обережними", – ідеться у повідомленні.
У поліції нагадали правила дорожнього руху для водіїв і пішоходів.
Водії:
• відмовтеся від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;
• знижуйте швидкість під час наближення до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;
• збільшуйте дистанцію між автомобілями;
• увімкніть протитуманні фари разом із ближнім світлом;
• під час зупинки обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;
• користуйтеся засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.
Пішоходи:
• будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника;
• у темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світловідбивні елементи на одязі.
Нагадаємо
В Україні з 1 жовтня до 1 травня 2023 року водії зобов'язані вмикати фари автомобіля за містом.