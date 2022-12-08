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Україну накриє туман: водіям і пішоходам дали поради

Україну накриє туман: водіям і пішоходам дали поради

Київ • УНН

 • 675669 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. До кінця цієї доби та завтра в Україні буде туман. Водіям і пішоходам потрібно бути уважними на дорогах. Про це у Facebook нагадала Патрульна поліція України, передає УНН.

Деталі

"За прогнозами Укргідрометцентру, сьогодні до кінця доби та протягом 9 грудня в Україні, крім східних областей, очікується туман, видимість 200-500 м, що відповідає І рівню небезпеки – жовтому. Закликаємо учасників дорожнього руху під час ускладнення погодних умов бути уважними та обережними", – ідеться у повідомленні.

У поліції нагадали правила дорожнього руху для водіїв і пішоходів.

Водії:

• відмовтеся від ризикованих маневрів та швидкісної їзди;

• знижуйте швидкість під час наближення до пішохідних переходів, а також місць розташування дитячих установ;

• збільшуйте дистанцію між автомобілями;

• увімкніть протитуманні фари разом із ближнім світлом;

• під час зупинки обов’язково вмикайте аварійну світлову сигналізацію;

• користуйтеся засобами пасивної безпеки, як для дорослих, так і для дітей.

Пішоходи:

• будьте особливо уважними та переходьте дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофора або жест регулювальника;

• у темну пору доби на погано освітлених ділянках обов'язково використовуйте світловідбивні елементи на одязі.

Нагадаємо

В Україні з 1 жовтня до 1 травня 2023 року водії зобов'язані вмикати фари автомобіля за містом.

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