Украину накроет туман: водителям и пешеходам дали советы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. До конца этих суток и завтра в Украине будет туман. Водителям и пешеходам нужно быть внимательными на дорогах. Об этом в Facebook напомнила Патрульная полиция Украины, передает УНН.
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"По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня до конца суток и в течение суток 9 декабря в Украине, кроме восточных областей, ожидается туман, видимость 200-500 м, что соответствует І уровню опасности – желтому. Призываем участников дорожного движения во время усложнения погодных условий быть внимательными и осторожными", – говорится в сообщении.
В полиции напомнили правила дорожного движения для водителей и пешеходов.
Водители:
• откажитесь от рискованных маневров и скоростной езды;
• снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;
• увеличивайте дистанцию между автомобилями;
• включите противотуманные фары вместе с ближним светом;
• при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;
• пользуйтесь средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.
Пешеходы:
• будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора;
• в темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде.
Напомним
В Украине с 1 октября по 1 мая 2023 года водители обязаны включать фары автомобиля за городом.