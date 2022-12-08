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Украину накроет туман: водителям и пешеходам дали советы

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. До конца этих суток и завтра в Украине будет туман. Водителям и пешеходам нужно быть внимательными на дорогах. Об этом в Facebook напомнила Патрульная полиция Украины, передает УНН.

Детали

"По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня до конца суток и в течение суток 9 декабря в Украине, кроме восточных областей, ожидается туман, видимость 200-500 м, что соответствует І уровню опасности – желтому. Призываем участников дорожного движения во время усложнения погодных условий быть внимательными и осторожными", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили правила дорожного движения для водителей и пешеходов.

Водители:

• откажитесь от рискованных маневров и скоростной езды;

• снижайте скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений;

• увеличивайте дистанцию между автомобилями;

• включите противотуманные фары вместе с ближним светом;

• при остановке обязательно включайте аварийную световую сигнализацию;

• пользуйтесь средствами пассивной безопасности как для взрослых, так и для детей.

Пешеходы:

• будьте особенно внимательны и переходите дорогу только в определенных местах на разрешенный сигнал светофора или жест регулятора;

• в темное время суток на плохо освещенных участках обязательно используйте светоотражающие элементы на одежде.

Напомним

В Украине с 1 октября по 1 мая 2023 года водители обязаны включать фары автомобиля за городом.

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