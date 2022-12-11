Київ у тумані: водіїв закликали бути уважними на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Сьогодні вранці столицю накрив туман. Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала водіїв бути уважними на дорогах. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ДСНС України у м. Києві.
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"У Києві зранку 11 грудня туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий). Звертаємося до водіїв з проханням бути уважними на дорозі і неухильно дотримуватися правил дорожнього руху", – ідеться у повідомленні.
Під час туману водіям потрібно:
• суттєво знизити швидкість руху;
• увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом;
• тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
• у разі зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
• уникати різких маневрів на дорозі.
Нагадаємо
Патрульна поліція також давала поради водіям і пішоходам на випадок туману.