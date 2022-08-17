Киев стоит как минимум за 3 взрывами в Крыму - CNN
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Украина стояла за как минимум тремя взрывами в Крыму — на авиабазе Саки, складе боеприпасов в Майском и аэродроме в Гвардейском — согласно отчету правительства Украины, распространенному внутри страны и предоставленному CNN украинским официальным лицом, на условиях анонимности, передает УНН.
Детали
Чиновник попросил об анонимности, поскольку он не уполномочен делиться информацией со СМИ.
"В докладе авиабаза в Саках описывается как тяжелая, но разовая потеря для российской военной инфраструктуры на полуострове, а последующие атаки как доказательство систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по Крыму", - говорится в сообщении.
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На авиабазе 9 августа прогремели взрывы, в результате которых было уничтожено не менее семи российских боевых самолетов и погиб по меньшей мере один человек. Украина официально не взяла на себя ответственность за эти события.
Очередная серия взрывов произошла во вторник в Крыму — на этот раз на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском. Российские официальные лица заявили, что инцидент в Майском стал результатом саботажа, но не уточнили, какой вид саботажа и кто, по их мнению, отвечает за эти действия.