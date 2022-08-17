Киев стоит как минимум за 3 взрывами в Крыму - CNN

Детали

Чиновник попросил об анонимности, поскольку он не уполномочен делиться информацией со СМИ.

"В докладе авиабаза в Саках описывается как тяжелая, но разовая потеря для российской военной инфраструктуры на полуострове, а последующие атаки как доказательство систематического военного потенциала Украины в нанесении ударов по Крыму", - говорится в сообщении.

Ранее

На авиабазе 9 августа прогремели взрывы, в результате которых было уничтожено не менее семи российских боевых самолетов и погиб по меньшей мере один человек. Украина официально не взяла на себя ответственность за эти события.

Очередная серия взрывов произошла во вторник в Крыму — на этот раз на складе боеприпасов в Майском и на аэродроме в Гвардейском. Российские официальные лица заявили, что инцидент в Майском стал результатом саботажа, но не уточнили, какой вид саботажа и кто, по их мнению, отвечает за эти действия.