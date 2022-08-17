Київ стоїть як мінімум за 3 вибухами у Криму - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Україна стояла за як мінімум трьома вибухами в Криму — на авіабазі Саки, складі боєприпасів у Майському та аеродромі в Гвардійському — згідно зі звітом уряду України, поширеним усередині країни та наданим CNN українською офіційною особою, на умовах анонімності, передає УНН.
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Чиновник попросив про анонімність, оскільки він не уповноважений ділитися інформацією зі ЗМІ.
"У доповіді авіабаза в Саках описується як важка, але разова втрата для російської військової інфраструктури на півострові, а наступні атаки як доказ систематичного військового потенціалу України в завданні ударів по Криму", - йдеться в повідомленні.
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На авіабазі 9 серпня пролунали вибухи, внаслідок яких було знищено не менше семи російських бойових літаків і загинула щонайменше одна людина. Україна офіційно не взяла на себе відповідальність за ті події.
Чергова серія вибухів сталася у вівторок у Криму — цього разу на складі боєприпасів у Майському та на аеродромі у Гвардійському. Російські офіційні особи заявили, що інцидент у Майському став результатом саботажу, але не уточнили, який вид саботажу і хто, на їхню думку, відповідає за ці дії.