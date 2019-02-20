Киев стоит в пробках

В частности, по данным сервиса, пробки зафиксированы на улице Крещатик, Большой Житомирской, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Жилянской, на Проспекте Победы, Бессарабском рынке, на бульваре Дружбы Народов, Тараса Шевченко, проспекте Академика Палладина и Голосеевском на Парковой и на Большой Окружной дороге.

Многочисленные пробки наблюдаются также по улице Елены Телиги, Богатырская, Кирилловской, Александра Довженко и Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском и Степана Бандеры, Генерала Ватутина.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Соборности, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе.

По ситуации на столичных мостах, то на мостах Южном, Северном, Дарницком и Метро можно проехать свободно, а вот на мосту Патона наблюдаются пробки в направлении Правого берега.

Напомним, на большей части территории Украины в среду, 20 февраля, без осадков.



