Киев стоит в пробках

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57096 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 124101 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125944 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127021 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123815 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 156887 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117690 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 145221 просмотра

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КИЕВ. 20 февраля. УНН. По состоянию на 13:55 в среду в столице Украины наблюдается максимальный уровень заторов, особенно движение затруднено в центральной части города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

В частности, по данным сервиса, пробки зафиксированы на улице Крещатик, Большой Житомирской, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Жилянской, на Проспекте Победы, Бессарабском рынке, на бульваре Дружбы Народов, Тараса Шевченко, проспекте Академика Палладина и Голосеевском на Парковой и на Большой Окружной дороге.

Многочисленные пробки наблюдаются также по улице Елены Телиги, Богатырская, Кирилловской, Александра Довженко и Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском и Степана Бандеры, Генерала Ватутина.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Соборности, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе.

По ситуации на столичных мостах, то на мостах Южном, Северном, Дарницком и Метро можно проехать свободно, а вот на мосту Патона наблюдаются пробки в направлении Правого берега.

Напомним, на большей части территории Украины в среду, 20 февраля, без осадков.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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