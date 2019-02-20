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Київ стоїть у заторах

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Станом на 13:55 в середу у столиці України спостерігається максимальний рівень заторів, особливо рух ускладнений у центральній частині міста. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зокрема, за даними сервісу, пробки зафіксовані на вулиці Хрещатик, Великій Житомирській, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Антоновича, Жилянській, на Проспекті Перемоги, Бессарабському ринку, на бульварі Дружби Народів, Тараса Шевченка, проспекті Академіка Палладіна та Голосіївському на Парковій та на Великій Окружній дорозі.

Численні затори спостерігаються також по вулиці Олени Теліги, Богатирська, Кирилівській, Олександра Довженка та Вадима Гетьмана, а також на проспекті Повітрофлотському та Степана Бандери, Генерала Ватутіна.

На Лівому березі Києва високий рівень пробок помітний на проспекті Броварському та Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Соборності, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, Здолбунівській, Михайла Драгоманова, Ревуцького, на Харківському та Дарницькому шоссе.

Щодо ситуації на столичних мостах, то на мостах Південному, Північному, Дарницькому та Метро можна проїхати вільно, а от на мості Патона спостерігаються затори у напрямку Правого берега.

Нагадаємо, на більшості території України у середу, 20 лютого, без опадів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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