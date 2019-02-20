Сьогодні в Україні до 10 градусів тепла

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"20 лютого без опадів, лише вдень в західних та північних областях місцями невеликий дощ. У північно-східній частині та Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.

Вітер південно-західний та західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 2-7° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини до 10°.