Сегодня в Украине до 10 градусов тепла

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"20 февраля без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.

Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 10°.