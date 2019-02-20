Сегодня в Украине до 10 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. На большинстве территории Украины в среду, 20 февраля, без осадков. Температура воздуха днем прогреется до 7 градусов тепла, до 10 градусов тепла - на западе и юге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"20 февраля без осадков, лишь днем в западных и северных областях местами небольшой дождь. В северо-восточной части и Карпатском регионе на дорогах местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.
Температура днем 2-7° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области до 10°.