Киев стоит в пробках

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. По состоянию на 9:10 в центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Высокий уровень пробок наблюдается на улицах Набережно-Крещатицкая, Почайнинская, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Льва Толстого, Борщаговской, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватунина, улицах Прорезной, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улицах Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Юрия Ильенко, Антоновича, Михаила Омельяновича-Павленко и Набережно-Рыбальской.

Также значительно затрудненное движение наблюдается на Петровской аллее, на улицах Жилянской и Борщаговской, Нижний Вал, Спасской, Ильинской, Богатырской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улицах Владимира Винниченко, Ивана Франко, Павловской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспектах Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Новоконстантиновской.

Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на Русановской набережной, Броварском проспекте и на Павла Тычины, улицах Гната Хоткевича, Здолбуновской, Братиславской, Магнитогорской и Красноткацкой, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана и на проспекте Соборности, улицах Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Энтузиастов.

В то же время движение утруднено по улице Шелковичная, возле станции метро "Нивки", по улице Академика Туполева, на части проезжего участка на проспекте Оболонский возле станции метро "Героев Днепра".

Что касается ситуации на столичных мостах, то на Дарницком, Южном мостах, а также на мосту Патона движение затруднено только в сторону центра. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, в ГСЧС предупредили о гололедице на дорогах Украины, Киева и Киевской области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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