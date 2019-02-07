Київ стоїть у заторах

Високий рівень заторів спостерігається на вулицях Набережно-Хрещатицька, Почайнинська, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Льва Толстого, Борщагівській, Саксаганського, Олеся Гончара, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, Генерала Ватуніна, вулицях Прорізній, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Костьольній, Михайлівській, Володимирській, Великій Житомирській, Набережному шосе, вулицях Інститутській, Шовковичній, Басейній, Великій Васильківській, Юрія Іллєнка, Антоновича, Михайла Омельяновича-Павленка і Набережно-Рибальській.

Також значно ускладнений рух спостерігається на Петрівській алеї, на вулицях Жилянській та Борщагівській, Нижній Вал, Спаській, Іллінській, Богатирській, Татарській, Короленківській, Бульварно-Кудрявській, Євгена Коновальця, Лаврській, Московській, Івана Мазепи, алеї Героїв Крут, Кловському узвозі, вулицях Володимира Винниченка, Івана Франка, Павлівській, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Миколи Лисенка, Івана Огієнка, Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, проспектах Степана Бандери та Валерія Лобановського, Новокостянтинівській.

Окрім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Русанівській набережній, Броварському проспекті та на Павла Тичини, вулицях Гната Хоткевича, Здолбунівській, Братиславській, Магнітогорській та Червоноткацькій, Дарницькому та Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана та на проспекті Соборності, вулицях Митрополита Андрея Шептицького, Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, Ентузіастів.

Водночас рух ускладнено по вулиці Шовковична, поблизу станції метро "Нивки", по вулиці Академіка Туполєва, на частині проїзної ділянки на проспекті Оболонський поблизу станції метро "Героїв Дніпра".

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Дарницькому, Південному мостах, а також на мосту Патона рух ускладнений лише в бік центру. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, у ДСНС попередили про ожеледицю на дорогах України, Києва та Київської області.