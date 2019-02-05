Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. По состоянию на 9:10 в центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта, частично через ремонтные работы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Высокий уровень заторов наблюдается на улице Крещатик, бульваре Тараса Шевченко и Леси Украинки, улице Льва Толстого, Борщаговской, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватунина, улице Прорезной, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улице Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Семена Скляренко, Юрия Ильенко, Антоновича, Михаила Омельяновича-Павленка и Набережно-Рыбальской.
Также значительно затрудненное движение наблюдается на Петровской аллее, на улице Жилянской и Борщаговской, Богатырской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улице Владимира Винниченко, Ивана Франко, Павловской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспекте Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Новоконстантиновской, а также на Краснозвездном проспекте.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Русановской набережной Броварском проспекте и проспекте Освободителей, улице Гната Хоткевича, Здолбуновской, Братиславской, Магнитогорской и Красноткацкой, Дарницком и Харьковском шоссе, проспекте Николая Бажана, Юрия Гагарина, Петра Григоренко и на проспекте Соборности, улице Митрополита Андрея Шептицкого, Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Евгения Сверстюка, на бульваре Перова.
В то же время движение перекрыто по улице Шелковичная, возле станции метро Дворец Спорта, по улице Академика Туполева, на части проезжего участка на проспекте Оболонском возле станции метро Героев Днепра, а также на двух участках возле станции метро Шулявская: на съезде с улицы Вадима Гетьмана в сторону проспекта Победы и на съезде с проспекта победы в сторону улицы Александра Дорошенко.
В частности затруднено движение транспорта из-за ремонтных работ на Броварском проспекте, недалеко от станции метро Гидропарк и возле станции метро Героев Днепра.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном и Дарницком, Южном мостах, а также на мосту Патона движение затруднено только в сторону центра. На мосту Метро можно проехать свободно.
Как сообщал УНН сегодня, 5 февраля, ограничат движение транспорта на двух столичных мостах.