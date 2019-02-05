Київ стоїть у заторах

Високий рівень заторів спостерігається на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулиці Льва Толстого, Борщагівській, Саксаганського, Олеся Гончара, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, Генерала Ватуніна, вулиці Прорізній, Ярославів Вал, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Костьольній, Михайлівській, Володимирській, Великій Житомирській, Набережному шосе, вулиці Інститутській, Шовковичній, Басейній, Великій Васильківській, Семена Скляренка, Юрія Іллєнка, Антоновича, Михайла Омельяновича-Павленка і Набережно-Рибальській.

Також значно ускладнений рух спостерігається на Петрівській алеї, на вулиці Жилянській та Борщагівській, Богатирській, Татарській, Короленківській, Бульварно-Кудрявській, Євгена Коновальця, Лаврській, Московській, Івана Мазепи, алеї Героїв Крут, Кловському узвозі, вулиці Володимира Винниченка, Івана Франка, Павлівській, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Миколи Лисенка, Івана Огієнка, Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, проспекті Степана Бандери та Валерія Лобановського, Новокостянтинівській,а також на Чоколівському бульварі.

Окрім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Русанівській набережній Броварському проспекті та проспекті Визволителів, вулиці Гната Хоткевича, Здолбунівській, Братиславській, Магнітогорській та Червоноткацькій, Дарницькому та Харківському шосе, проспекті Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, Петра Григоренка та на проспекті Соборності, вулиці Митрополита Андрея Шептицького, Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, Григорія Ващенка, Євгена Сверстюка, на бульварі Перова.

Водночас рух перекрито по вулиці Шовковична, поблизу станції метро Палац Спорту, по вулиці Академіка Тупольова, на частині проїзної ділянки на проспекті Оболонський поблизу станції метро Героїв Дніпра, а також на двох ділянках поблизу станції метро Шулявська: на з’їзді з вулиці Вадима Гетьмана у бік проспекту Перемоги та на з’їзді з проспекту перемоги в бік вулиці Олександра Дорошенка.

Зокрема ускладнено рух транспорту через ремонтні роботи на Броварському проспекті, неподалік станції метро Гідропарк та поблизу станції метро Героїв Дніпра.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному та Дарницькому, Південному мостах, а також на мосту Патона рух ускладнений лише в бік центру. На мосту Метро можна проїхати вільно.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 5 лютого, обмежать рух транспорту на двох столичних мостах.



