Киев сегодня будет со светом? В Yasno сделали обнадеживающее заявление

Цитата

«Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этой сумасшедшей временной линии. Счастливого Рождества!», – написал он.

Добавим

Утром ДТЭК сообщал, что в Киеве и области действуют экстренные отключения света, графики плановых отключений не действуют.