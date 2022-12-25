Киев сегодня будет со светом? В Yasno сделали обнадеживающее заявление

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 25 декабря. УНН. Гендиректор Yasno, в частности отвечающий за поставку электроэнергии киевлянам, Сергей Коваленко в своем Facebook сделал обнадеживающее заявление, передает УНН.

Цитата

«Вы должны быть сегодня с электричеством! Может не всегда, но достаточно для этой сумасшедшей временной линии. Счастливого Рождества!», – написал он.

Добавим

Утром ДТЭК сообщал, что в Киеве и области действуют экстренные отключения света, графики плановых отключений не действуют.

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