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Київ сьогодні буде зі світлом? У Yasno зробили обнадійливу заяву

Київ сьогодні буде зі світлом? У Yasno зробили обнадійливу заяву

Київ • УНН

 • 876556 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. Гендиректор Yasno, яке зокрема відповідає за постачання електроенергії киянам, Сергій Коваленко у своєму Facebook зробив обнадійливу заяву, передає УНН.

Цитата

«Ви повинні бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цієї божевільної часової лінії. Щасливого Різдва!», - написав він.

Додамо

Ранком ДТЕК повідомляв, о у Києві та області діють екстрені відключення світла, графіки планових відключень не діють.

Українські Національні Новини

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