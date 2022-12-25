Київ сьогодні буде зі світлом? У Yasno зробили обнадійливу заяву

Цитата

«Ви повинні бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цієї божевільної часової лінії. Щасливого Різдва!», - написав він.

Додамо

Ранком ДТЕК повідомляв, о у Києві та області діють екстрені відключення світла, графіки планових відключень не діють.