В Києві та області продовжуються екстрені відключення світла

Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.

Перевірити наявність поточних відключень можна тут.

«Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», - наголошують енергетики.

В Київській області також відбуваються екстрені відключення світла.