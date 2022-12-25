В Києві та області продовжуються екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДТЕК.
Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють.
Перевірити наявність поточних відключень можна тут.
«Енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК «Укренерго», іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації», - наголошують енергетики.
В Київській області також відбуваються екстрені відключення світла.