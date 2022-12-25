В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света

Графики стабилизационных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют.

Проверить наличие текущих отключений можно здесь.

«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», - отмечают энергетики.

В Киевской области также происходят экстренные отключения света.