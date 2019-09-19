Киев сковали масштабные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Пробки образовались на проспекте Леся Курбаса и на улицах Семьи Сосниных, Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Степана Бандеры, Голосеевским и на Большой Окружной.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Юрия Ильенко, Машиностроительной, Гарматной, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и на Петровской аллее.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение.