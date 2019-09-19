Від сьогодні на постійній основі обмежено в’їзд траспорту до Києва - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Від сьогодні, тобто починаючи з 19 вересня, щоранку з 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя будуть обмежувати, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух. Таке рішення було ухвалено 16 вересня на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, передає УНН.
“Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі”, — зазначалось у повідомленні.
Стан повітря у Києві моніторять постійно. Цілодобово працює пересувна лабораторія Комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС). Особлива увага приділена територіям, де спостерігається найбільша задимленість. Мова йде про житлові масиви на лівому березі столиці, повідомили у КМДА.
Нагадаємо, що зростання кількості пожеж за останній місяць суттєво вплинуло на стан повітря в столиці. За останній місяць поблизу Києва сталося понад 800 пожеж, що майже у 7 разів більше, ніж за аналогічний період у червні-липні.