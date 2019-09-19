С сегодняшнего дня на постоянной основе ограничен въезд траспорта в Киев - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Начиная с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Такое решение было принято 16 сентября на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, передает УНН.
“Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе”, — отмечалось в сообщении.
Состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальная аварийно-спасательная служба (КАРС). Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилые массивы на левом берегу столицы, сообщили в КГГА.
Напомним, что рост количества пожаров за последний месяц существенно повлияло на состояние воздуха в столице. За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров, что почти в 7 раз больше, чем за аналогичный период в июне-июле.