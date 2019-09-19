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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 76485 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113550 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105326 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112085 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120500 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148729 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149001 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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С сегодняшнего дня на постоянной основе ограничен въезд траспорта в Киев - КГГА

С сегодняшнего дня на постоянной основе ограничен въезд траспорта в Киев - КГГА

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. Начиная с 19 сентября, каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение. Такое решение было принято 16 сентября на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, передает УНН.

“Ограничения на въезд будет действовать на постоянной основе”, — отмечалось в сообщении.

Состояние воздуха в Киеве мониторят постоянно. Круглосуточно работает передвижная лаборатория Коммунальная аварийно-спасательная служба (КАРС). Особое внимание уделено территориям, где наблюдается наибольшая задымленность. Речь идет о жилые массивы на левом берегу столицы, сообщили в КГГА.

Напомним, что рост количества пожаров за последний месяц существенно повлияло на состояние воздуха в столице. За последний месяц под Киевом произошло более 800 пожаров, что почти в 7 раз больше, чем за аналогичный период в июне-июле.

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