Київ скували масштабні затори

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Затори утворилися на проспекті Леся Курбаса та на вулицях Сім’ї Сосніних, В’ячеслава Чорновола, Васильківській. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Степана Бандери, Голосіївським та на Великій Окружній.

Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського та Жилянською, вулицями Юрія Іллєнка, Машинобудівною, Гарматною, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською та на Петрівській алеї.

На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.

Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.

Нагадаємо, з 19 вересня, щоранку з 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя будуть обмежувати, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух.

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