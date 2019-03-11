Киев сковали максимальные пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. На дорогах Киева наблюдается максимальный уровень заторов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улице Крещатик, Богдана Хмельницкого, Пирогова, Владимирскую, Саксаганского. На улице Вадима Гетьмана случилось сразу несколько ДТП.
Кроме того, значительное усложнение движения заметно на улицах Сечевых Стрельцов, Глыбочицкой, Юрия Ильенко, Елены Телиги, Дегтяревской, Борщаговской.
Также максимальный уровень заторов наблюдается на улице Васильковской, Голосеевском проспекте, бульварах Дружбы народов и Леси Украинский, улицах Антоновича, Николая Гринченко, Институтской, Набережном шоссе.
Водителям следует учесть при выборе маршрута пробки и на проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Коцюбинского, Михайловской, Набережно-Крещатицкая, проспекте Победы.
Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на улицах Соборной и Киевской.
По данным сервиса, пока для проезда перекрыты Днепровский спуск, Петровская аллея, улица Николая Лысенко.
На левом берегу столицы высокий уровень заторов наблюдается на проспектах Генерала Ватутина и Николая Бажана, улицах Хоткевича, Раисы Окипной, Харьковском шоссе.
По ситуации на столичных мостах, то на Северном, моста Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении левого берега. На Южном и Дарницком мостах можно проехать свободно.
Напомним, в Украине планируют изменить нормы для покрытия дорог.