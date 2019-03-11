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Київ скували максимальні затори

Київ скували максимальні затори

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КИЇВ. 11 березня. УНН. На дорогах Києва спостерігається максимальний рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зокрема, затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулиці Хрещатик, Богдана Хмельницького, Пирогова, Володимирську, Саксаганського. На вулиці Вадима Гетьмана трапилося одразу кілька ДТП.

Крім того, значне ускладнення руху помітне на вулицях Січових Стрільців, Глибочицькій, Юрія Іллєнка, Олени Теліги, Дегтярівській, Борщагівській.

Також максимальний рівень заторів спостерігається на вулиці Васильківській, Голосіївському проспекті, бульварах Дружби народів та Лесі Українки, вулицях Антоновича, Миколи Грінченка, Інститутській, Набережному шосе.

Водіям слід врахувати при виборі маршруту затори і на проспекті Валерія Лобановського, Повітрофлотському проспекті, вулицях Михайла Коцюбинського, Михайлівській, Набережно-Хрещатицькій, проспекті Перемоги.

Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на вулицях Соборній та Київській.

За даними сервісу, наразі для проїзду перекриті Дніпровський узвіз, Петрівська алея, вулиця Миколи Лисенка.

На лівому березі столиці високий рівень заторів спостерігається на проспектах Генерала Ватутіна та Миколи Бажана, вулицях Гната Хоткевича, Раїси Окіпної, Харківському шосе.

Щодо ситуації на столичних мостах, то на Північному, мосту Метро та Патона спостерігаються затори у напрямку лівого берега. На Південному та Дарницькому мостах можна проїхати вільно.

Нагадаємо, в Україні планують змінити норми для покриття доріг

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