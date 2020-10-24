Киев получил право на проведение отборочного этапа Евролиги по пляжному футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В июле следующего года Киев станет хозяином отборочного турнира к Суперфиналу Евролиги-2021 по пляжному футболу, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Международная федерация пляжного футбола (BSWW) утвердила решение, согласно которому отборочный турнир к следующему Суперфиналу Евролиги пройдет 20-25 июля 2021 года в киевском центре “Город спорта”.
“Для нашей страны, особенно в сложный период пандемии коронавируса, это знаменательное событие. Это будет большой толчок к развитию и популяризации нашего вида спорта в Украине. Несмотря на то, что наша сборная занимает одну из ведущих позиций в Европе, этот турнир станет настоящим глотком свежего воздуха”, — отметил главный тренер сборной Украины по пляжному футболу Николай Костенко.
Добавим также, сборная Украины по пляжному футболу в сентябре приняла участие в Суперфинале Евролиги-2020 в португальском Назаре. Подопечные Николая Костенко заняли третье место в этом турнире, пропустив вперед команды Португалии и Швейцарии.