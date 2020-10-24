Київ отримав право на проведення відбірного етапу Євроліги з пляжного футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У липні наступного року Київ стане господарем відбірного турніру до Суперфіналу Євроліги-2021 з пляжного футболу, передає УНН з посиланням на сайт УАФ.
Міжнародна федерація пляжного футболу (BSWW) затвердила рішення, згідно з яким відбірний турнір до наступного Суперфіналу Євроліги пройде 20–25 липня 2021 року в київському центрі “Місто спорту”.
“Для нашої країни, особливо у складний період пандемії коронавірусу, це визначна подія. Це буде великий поштовх до розвитку й популяризації нашого виду спорту в Україні. Незважаючи на те, що наша збірна посідає одну з провідних позицій у Європі, цей турнір стане справжнім ковтком свіжого повітря”, — відзначив головний тренер збірної України з пляжного футболу Микола Костенко.
Додамо також, збірна України з пляжного футболу у вересні взяла участь у Суперфіналі Євроліги-2020 у португальському Назаре. Підопічні Миколи Костенка посіли третє місце в цьому турнірі, пропустивши вперед команди Португалії та Швейцарії.