Киев приближается к вводу графиков отключения света
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Киев приближается к переводу с экстренных отключений электроэнергии на графики, сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram, пишет УНН.
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"Киев увеличил лимит на потребление электроэнергии. Столица постепенно приближается к плановым отключениям", - сообщили в КГВА.
Детали
В то же время, как отмечается, чаще возникают аварии в энергосистеме.
По словам гендиректора YASNO Сергея Коваленко, этому есть несколько причин:
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- Первая – горожане начинают включать в розетки все, как только подается свет. Автоматика выбивает из-за перепадов напряжения.
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- Вторая – погода. Горожане продолжают пользоваться электрообогревателями. Они создают большую нагрузку на сеть.
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Киевлян призывали не включать сразу все электроприборы в доме: "Лишь экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям".
Дополнение
23 ноября массированный ракетный обстрел армии рф по Украине привел к временному обесточиванию всех атомных станций, большинства тепловых и гидроэлектростанций. Также были поражены объекты электропередачи. Во многих городах Украины были перебои со светом, в том числе в столице.
В Укрэнерго отмечали, что общий дефицит в энергосистеме – это следствие семи волн ракетных ударов россиян по энергетической инфраструктуре страны.