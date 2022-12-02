Київ наближається до введення графіків відключення світла

Цитата

"Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії. Столиця поступово наближається до планових відключень", - повідомили у КМВА.

Деталі

Водночас, як зазначається, частіше виникають аварії в енергосистемі.

За словами гендиректора YASNO Сергія Коваленка, на це є декілька причин:



Перша – містяни починають вмикати в розетки все, як тільки подається світло. Автоматика вибиває від перепадів напруги.



Друга – погода. Містяни продовжують користуватися електрообігрівачами. Вони створюють неабияке навантаження на мережу.



Киян закликали не вмикати відразу усі електроприлади в оселі: "Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень".

Доповнення

23 листопада масований ракетний обстріл армії рф по Україні призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій. Також були уражені об'єкти електропередачі. У багатьох містах України були перебої зі світлом, у тому числі у столиці.

В Укренерго наголошували, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок семи хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі країни.